OM : Guendouzi en approche, ça sort d'où ?

Dans : OM.

Mercredi midi, un possible intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mattéo Guendouzi était évoqué à la surprise générale.

L’information avait de quoi surprendre, dans la mesure où le club phocéen compte déjà six milieux de terrain au sein de son effectif avec Kamara, Sanson, Rongier, Gueye, Lopez et Strootman. Toutefois, l’opportunité de récupérer un international espoirs français sous la forme d’un prêt semblait séduire Pablo Longoria. Il n’en sera finalement rien puisque selon les informations de Jean Saint-Marc, correspondant de 20 Minutes à Marseille, une source haut placée à l’Olympique de Marseille a démenti un quelconque intérêt pour le milieu de terrain évoluant à Arsenal.

Marseille veut vendre d'ici la fin du mercato

« Il n'y a eu aucun contact entre Marseille et Arsenal pour Guendouzi, assure une source haut placée à l'OM. "Nous n'avons jamais été intéressés", lâche cette source, amusée par cette rumeur » a fait savoir le journaliste via son compte Twitter, avant de lâcher un indice crucial sur la fin du mercato en Provence. « En cette fin de mercato, l’OM cherche plus à vendre qu’à acheter ». Pour rappel, Kostas Mitroglou est activement poussé vers la sortie, au même titre que Kevin Strootman. Malgré son imposant salaire, l’international néerlandais pourrait recevoir quelques propositions de prêt d’ici dimanche soir, comme rapporté par Téléfoot en milieu de semaine. Enfin, Nemanja Radonjic et Valère Germain ne seront pas retenus en cas d’offre. Mais le supersub serbe n’est pas poussé dehors à tout prix tandis que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a fait savoir qu’il souhaitait rester à Marseille, alors qu’il disposait d’une offre concrète du FC Nantes. Enfin, les joueurs à forte valeur marchande (Kamara, Caleta-Car, Sanson, Thauvin) ont tous fait savoir à leurs agents respectifs qu’ils souhaitaient également poursuivre leur carrière à l’OM.