OM : Strootman vers un prêt, miracle à Marseille ?

Dans : OM.

Kevin Strootman est susceptible de trouver un prêt en tout fin de mercato. Un plan qui arrangerait grandement l’OM sur le plan financier.

L’Olympique de Marseille s’active sur les derniers jours du mercato. Après avoir rapatrié Luis Henrique de Botafogo, le club qui participera cette saison à la Ligue des Champions pourrait lâcher quelques hommes en chemin d’ici le 5 octobre. Une situation qui concerne Maxime Lopez, Kostas Mitroglou ou encore Kevin Strootman (30 ans). Le salaire du Néerlandais est conséquent (500 000 euros brut par mois) et l’OM verrait d’un bon œil son départ pour redresser ses comptes. Cependant, le temps presse pour le club phocéen qui n’a plus cinq jours pour trouver une porte de sortie à son numéro 6.

Selon la chaîne Téléfoot, ses chances de trouver du temps de jeu ailleurs existent. Elles sont estimées à 60% par le nouveau diffuseur de la Ligue 1. « Strootman a des possibilités de prêt en fin de mercato. Sur les tous derniers jours, il y a des pistes qui vont s’ouvrir selon son entourage », a indiqué le journaliste Simone Rivera. La chaîne du groupe Mediapro ne révèle cependant pas les clubs intéressés. Ça devrait donc bouger pour l’ancien joueur de l’AS Rome, arrivé sur la Côte d’Azur à l’été 2018 contre 25 ME et lié à l'OM jusqu'en 2023. Ce dernier a été proposé à Galatasaray mais le club turc n’a pas donné suite. Plus que quelques jours, voire quelques heures, à attendre pour connaître sa nouvelle destination pour cette saison.