L’OM ne touchera pas 25 ME pour Vitinha

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver dernier lors du marché des transferts, l'OM envoyait Vitinha au Genoa dans le cadre d'un prêt avec option d'achat fixée à 25 millions d'euros. Mais la formation italienne n'est pas disposée à payer autant pour le Portugais.

En situation d'échec à l'OM, Vitinha est parti l'hiver dernier au Genoa. La formation transalpine croit au potentiel du Portugais et à son développement au sein d'un club où la pression est plus facile à gérer. Pour céder son joueur, les Phocéens avaient décidé de l'envoyer en prêt avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros. Une somme énorme pour un club comme le Genoa. D'ailleurs, l'équipe du nord-ouest de l'Italie ne compte pas aligner un tel montant l'été prochain. Cependant, la volonté des Rossoblu est bien de conserver l'ancien attaquant de Braga la saison prochaine.

Vitinha, l'OM résigné ?

Comme relayé ces dernières heures par Tutto Mercato Web, le Genoa veut en effet négocier un nouveau prêt avec l'Olympique de Marseille pour garder Vitinha au moins une autre saison. Les Italiens veulent faire jouer leurs très bonnes relations avec Pablo Longoria pour boucler un nouveau deal. Par le passé, l'OM et le Genoa ont déjà fait des affaires pour Kevin Strootman et Ruslan Malinovskyi qui ont arrangé toutes les parties. L'espoir est donc grand du côté du Genoa. Un accord sur la prise en charge du salaire partielle ou totale du club italien pour Vitinha pourrait être trouvé. Cependant, l'OM devrait bien s'asseoir sur la possibilité de faire une belle vente l'été prochain avec son attaquant portugais, encore sous contrat à Marseille jusqu'en juin 2027. Pour rappel, Vitinha avait été recruté à Braga pour plus de 30 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire des Phocéens. Mais il restera aussi certainement comme l'un des plus gros flops de l'ère Longoria.