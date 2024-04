La Ligue à la botte de l'OM, Nantes crie au scandale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM avait mis une grosse ambiance face au PSG le 31 mars dernier en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Mais comme souvent, certains supporters sont allés trop loin.

Ces dernières heures, la LFP a dévoilé ses sanctions concernant le comportement en tribunes des fans de l'OM lors du dernier Classique face au PSG. Au moment où les acteurs de la rencontre sont entrés sur la pelouse, des engins pyrotechniques (fumigènes, fusées, pétards etc...) avaient été utilisés par les supporters phocéens. Et forcément, il fallait s'attendre à des sanctions. Surtout qu'en fin de rencontre, après le but de Gonçalo Ramos, des projectiles ont été envoyés sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Pour ces comportements, l'OM a pris une « fermeture pour deux matches ferme, dont un par révocation du sursis, de l’espace réservé aux « Commando Ultra 84 » situé dans le virage Sud de l’Orange Vélodrome ». Une sanction plutôt clémente qui fait grincer des dents du côté de Nantes.

L'OM et le Stade Vélodrome épargnés, Nantes ne comprend pas

Car les fans nantais n'ont pas connu le même sort. Tribune Nantaise rappelle en effet que pour l'utilisation de 281 torches-fumigènes face au RC Strasbourg à l’occasion des 25 ans de la Brigade Loire, les Canaris avaient écopé d'un match à huis clos total et la fermeture de la Tribune Loire pour deux matches, soit jusqu’à la fin de la saison. Et ce, alors qu'aucun sursis ne pesait sur la tête du FC Nantes. De quoi logiquement interloquer sur la cohérence des sanctions prises par la LFP depuis quelque temps. Le FC Nantes, qui joue encore sa survie en Ligue 1, ne sera donc pas aidé. L'OM, qui va recevoir trois fois de suite en championnat, pourra lui profiter d'une large partie de son public pour tenter d'aller chercher une place qualificative pour la coupe d'Europe. Et ça ne sera pas de trop.