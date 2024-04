OM ‍: Gasset reçoit l’ordre de ne plus faire jouer Aubameyang

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Une question brûlante est sur toutes les lèvres à l’OM en cette fin de saison : faut-il faire définitivement une croix sur le championnat et tout miser sur l’Europa League ? Karim Bennani a un avis bien tranché.

Accroché par Toulouse dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille reste dans une situation difficile en Ligue 1. L’équipe de Jean-Louis Gasset compte toutefois un match de retard et pourrait revenir à la 7e place en cas de victoire contre Nice, mercredi soir au Vélodrome. Le match est donc crucial, car cette septième place pourrait être qualificative pour la coupe d’Europe en cas de sacre du PSG en Coupe de France. Mais parallèlement, l’OM est qualifié pour la demi-finale de l’Europa League et l’effectif olympien est très limité pour jouer sur les deux tableaux. Dès lors, que faire ? Karim Bennani a un avis très tranché sur la question. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a dévoilé que s’il était à la place de Jean-Louis Gasset, il n’hésiterait pas à faire beaucoup tourner en Ligue 1 pour disposer de la meilleure équipe possible en Europa League dans le but de gagner la C3 et de qualifier directement Marseille pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Un joueur doit impérativement être préservé selon le journaliste, il s’agit sans conteste de Pierre-Emerick Aubameyang.

« Jean-Louis Gasset a 13 joueurs à disposition aujourd’hui, comment voulez-vous jouer sur tous les tableaux, championnat et Europa League ? Avec des matchs tous les trois jours, c’est impossible. La France a ce mal de ne pas jouer à fond la coupe d’Europe. Pour une fois, jouons à fond cette coupe d’Europe plutôt que d’essayer d’accrocher une éventuelle place européenne pour la saison prochaine pour repartir des poules pour essayer d’aller en finale. Là, vous êtes déjà en demi-finale : jouons à fond cette compétition ! Si tu as Aubameyang, Veretout, Pau Lopez, Harit, Clauss, Sarr, titulaires en championnat et qu’ils se blessent avant l’Atalanta, ce serait la catastrophe. Les cadres de l’OM, je les mets au frigo maintenant ! Un joueur comme Aubameyang, je le mets au frigo. J’ai aimé la gestion de Jean-Louis Gasset contre Toulouse, il faut faire jouer tout le monde mais il faut protéger les cadres pour jouer à fond la demi-finale contre l’Atalanta car il y a trois matchs européens à gagner pour se qualifier en Ligue des Champions » a analysé le journaliste de la Chaîne L’Equipe et de Prime Video, pour qui l’OM n’a pas l’effectif suffisant pour jouer sur les deux tableaux. Choisir, c’est renoncer et Jean-Louis Gasset doit clairement trancher en faveur de l’Europa League en cette fin de saison.