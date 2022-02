OM : Milik fait une révélation sur son mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un triplé contre Angers vendredi, Arkadiusz Milik est sous le feu des projecteurs à l’OM avant le déplacement à Nice.

Relégué sur le banc des remplaçants par Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines, Arkadiusz Milik a fait son grand retour dans le onze de départ de l’OM vendredi soir contre Angers. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international polonais a saisi l’opportunité pour briller. Avec un retentissant triplé, Arkadiusz Milik a forcément mis le doute à son entraîneur pour les matchs à venir et notamment le prochain à Nice mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Présent ce mardi en conférence de presse, l’ex-buteur de l’Ajax Amsterdam et de Naples a par ailleurs évoqué le mercato hivernal, durant lequel un potentiel départ de Milik a été évoqué. Mais selon lui, le n°9 de l’OM n’a absolument jamais songé à partir malgré sa situation difficile sur un plan personnel.

Milik n'a jamais voulu quitter l'OM

« Je n'ai jamais pensé à partir. Je ne suis pas du genre à partir parce que je ne joue pas. Je l'ai pris comme un défi. Je savais que tôt ou tard j'aurais eu l'opportunité de me montrer et de jouer. Il n'est pas toujours évident de penser ainsi mais je m'y suis efforcé en travaillant sur moi-même car je ne voulais pas quitter Marseille. Je suis heureux ici » a indiqué Milik, qui a par ailleurs fait savoir à son entraîneur Jorge Sampaoli qu’il avait beaucoup apprécié son association avec Cédric Bakambu dans le 4-4-2 instauré par le coach de l’OM vendredi soir. « C'est la première fois que nous jouions avec deux attaquants, ce n'est pas un gros changement. Ce qui évolue c'est comment on voit l'espace, comment on attaque la profondeur. Un attaquant comme Cédric Bakambu crée plus d'espaces pour moi. C'était plus simple pour moi. C'était positif pour les deux » a lancé Milik, qui aimerait sans doute être de nouveau associé au Congolais mercredi soir à Nice. Mais les deux hommes vont devoir maintenant composer avec la concurrence de Bamba Dieng, de retour de la CAN avec un nouveau statut.