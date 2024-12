OM ‍: Greenwood, un nouveau Drogba avec ce record fou

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Mason Greenwood a ouvert le score contre l'AS Saint-Etienne avec un but superbe. L'attaquant anglais est sur des bases élevées depuis qu'il a rejoint l'OM.

Tandis que son ancien club, Manchester United, se faisait humilier à Old Trafford par Bournemouth, Mason Greenwood donnait du plaisir aux supporters marseillais. Car c'est sur un geste magique que le buteur de l'OM ouvrait le score face à Saint-Etienne en Coupe de France, lançant le festival phocéen à Geoffroy-Guichard. Depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille lors du mercato estival 2024, l'attaquant anglais 23 contribue largement aux performances de l'équipe de Roberto De Zerbi. Et une statistique le confirme de manière indéniable.

Mason Greenwood a marqué 11 buts pour ses 16 premiers matchs avec l'OM en compétition officielle ⚡



Personne n'avait fait mieux depuis Didier Drogba en 2003 🫡 pic.twitter.com/CzYd0mto9M — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 22, 2024

En effet, en marquant un but contre l'ASSE, Mason Greenwood a atteint la barre des 11 buts marqués en seize matchs disputés avec l'Olympique de Marseille. Et même si ces dernières saisons, l'OM avait recruté Alexis Sanchez ou bien encore Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood est le premier attaquant à faire aussi bien depuis un certain Didier Drogba en 2003. De quoi prouver que Pablo Longoria ne s'est pas trompé en faisant venir le buteur anglais, si l'on fait évidemment exception de toutes les questions morales qui ont entouré le recrutement du joueur anglais.