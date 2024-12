CdF ‍: L'OM humilie l'AS Saint-Etienne et démarre fort

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

32es de finale de la Coupe de France

Stade Geoffroy-Guichard

L'OM bat l'AS Saint-Etienne : 3 buts à 0

Buts pour l'OM : Mason Greenwood (22e), Adrien Rabiot (34e), Luis Henrique (68e) et Pierre-Emile Højbjerg (81e)

Rouge pour Saint-Etienne : Ibrahim Sissoko (21e)

L'OM a fait le travail ce dimanche pour son entrée en lice en Coupe de France sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Des Verts qui ont rapidement été réduits à 10 suite à l'expulsion bête d'Ibrahim Sissoko.

L'OM était attendu au tournant ce dimanche à Saint-Etienne pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Et le dernier match de l'année civile pour les Phocéens s'est plus que bien passé. Il faut dire que l'ASSE a donné le bâton pour se faire battre, avec un carton rouge dommageable donné à Ibrahim Sissoko dès la 21e minute. Le Stéphanois s'est rendu coupable d'un geste déplacé sur le visage de Leonardo Balerdi, juste devant l'arbitre. L'OM ne s'est pas fait prier pour punir les Verts par la suite, avec l'ouverture du score magnifique quelques secondes plus tard de Mason Greenwood d'une frappe limpide. Avant la pause, Adrien Rabiot fera le break suite à un corner phocéen.

Des Phocéens sérieux

⏱️ 81’ | #ASSEOM 0️⃣-4️⃣



𝗣𝗜𝗘𝗥𝗥𝗘-𝗘́𝗠𝗜𝗟𝗘 𝗘𝗡 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗘𝗡𝗜𝗧𝗘́ ! 🧘‍♂️

Superbe centre de Jonathan Rowe et finition clinique de notre tour de contrôle danoise : ça fait 4 pour l’OM. 🔥 pic.twitter.com/u4d9n2FtMl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2024

En seconde période, les hommes de Roberto De Zerbi ont accéléré pour sécuriser leur victoire. Luis Henrique et Pierre-Emile Højbjerg y sont allés de leur but. Idéal pour la confiance des Phocéens, qui pourront démarrer la nouvelle année avec des ambitions presque intactes. La reprise se fera face au Havre au Stade Vélodrome le 5 janvier prochain en Ligue 1.