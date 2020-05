OM : Gérard Lopez vexé, Galtier peut rejoindre Marseille !

Dans : OM.

Le dossier André Villas-Boas met le feu à l’OM… mais pas seulement. Le probable départ du Portugais a également provoqué des remous à Lille ces derniers jours.

Et pour cause, de nombreux médias affirment que la priorité de Jacques-Henri Eyraud se nomme Christophe Galtier en cas de départ confirmé d’AVB. Auteur d’un excellent travail dans le Nord depuis deux ans, l’ancien entraîneur de l’ASSE est né à Marseille et n’a jamais caché par le passé qu’il aurait bien du mal à refuser une potentielle offre de l’OM. Les possibles contacts entre l’agent de Christophe Galtier et Jacques-Henri Eyraud au cours des dernières heures ont donc passablement agacé le président des Dogues, Gérard Lopez. Selon les informations obtenues ce dimanche par le journal L’Equipe, l’homme d’affaires luxembourgeois a sondé son entraîneur au cours des dernières heures afin de savoir ce qu’il en était d’un éventuel intérêt de l’Olympique de Marseille.

Pour le quotidien national, l’agent de Christophe Galtier a rassuré Gérard Lopez, indiquant qu’il n’y avait eu aucune approche officielle de la part de Jacques-Henri Eyraud. Le président de Lille reste toutefois sur ses gardes… mais il ne retiendra pas Christophe Galtier coûte que coûte. Bien au contraire puisque L’Equipe affirme que Lopez considère que « si l’un de ses cadres discute avec une autre entreprise, c’est qu’il n’a plus la tête à son projet ». Autrement dit, Gérard Lopez ne retiendra pas Christophe Galtier s’il s’avère exacte que ce dernier discute avec l’Olympique de Marseille afin d’en devenir l’entraîneur. Pour les supporters olympiens, qui ont accueilli avec pessimisme les informations concernant des intérêts pour Hervé Renard ou Bruno Genesio, la nomination de Christophe Galtier ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Même si en Provence, on espère bien évidemment que c’est André Villas-Boas qui sera toujours assis sur le banc de l’OM la saison prochaine…