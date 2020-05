LOSC : La rumeur Galtier à l'OM met le feu à Lille !

Dans : LOSC.

Le président du LOSC n'apprécie pas de savoir que les proches de Christophe Galtier discutent avec l'OM au sujet du possible remplacement d'André Villas-Boas.

C’est un effet de bord lié au possible, et même probable, départ d’André Villas-Boas de l'OM, cela commence à sérieusement s’agiter au sein du club de Lille. Car du côté de Gérard Lopez, ancien candidat au rachat de l’Olympique de Marseille avant que Frank McCourt mette la main sur le club phocéen, on a clairement entendu les rumeurs qui font de Christophe Galtier l’un des favoris à la succession de l’actuel entraîneur portugais de l’OM. Et le patron du LOSC a également appris que le clan Galtier avait déjà noué des contacts avec Jacques-Henri Eyraud, ce qu’il n’a pas apprécié du tout, ce qui peut légitimement se comprendre.

Selon RMC, Gérard Lopez en veut terriblement aux proches de Christophe Galtier d’avoir ainsi noué le dialogue avec l’Olympique de Marseille sans même attendre et surtout sans l'avoir informé. « Gérard Lopez est surpris et en colère à cause de l'entourage de Christophe Galtier. Ils se sont offert à l'OM... Maintenant il faut laisser du temps pour envisager la suite », a indiqué l’entourage du président de Lille, qui ne ferme visiblement pas la porte à des négociations, même s’il n’est pas satisfait de se voir ainsi mettre, ou presque, devant le fait accompli. Reste quand même que pour l'instant André Villas-Boas est toujours l'entraîneur de Marseille et Christophe Galtier celui du LOSC, cependant le puzzle commence tout de même à doucement prendre forme, la piste menant à Leonardo Jardim ayant perdu un peu de terrain.