OM : McCourt met le KO final au projet Boudjellal-Ajroudi

Dans : OM.

Voilà désormais plus d’une semaine que Mourad Boudjellal a annoncé être porteur d’une offre « pharaonique » pour racheter l’Olympique de Marseille.

L’ancien président du RC Toulon a pris la parole dans tous les médias possibles pour annoncer qu’une offre de rachat était déjà en préparation avec une banque d’affaires, et que Franck McCourt allait devoir répondre à cette proposition annoncée comme copieuse. Une semaine plus tard, Frank McCourt a personnellement fait savoir qu’il n’avait absolument aucun contact. Comme le révèle RMC, le businessman du Massachusetts a été interrogé par la Direction National du Contrôle de Gestion sur l’avenir de l’OM, et notamment sa volonté de combler le déficit actuel, et de se porter garant pour la saison à venir, ce qui implicitement concerne forcément son désir, de conserver l'Olympique de Marseille.

Ce que McCourt a non seulement fait, mais en plus, il a bien fait savoir qu’il n’avait eu, lui ou ses conseillers, absolument aucun contact avec Mourad Boudjellal, l’homme derrière cette proposition Mohamed Ayachi Ajroudi, ou toute personne intéressée de près ou de loin par le rachat de l'Olympique de Marseille. Autant dire que McCourt n’a eu aucun mal à assurer à la DNCG qu’une cession n’était pas à l’ordre du jour, et qu’il avait envie, sur le plan sportif comme économique, de continuer à s’impliquer dans le projet de l’OM. Une mise au point très claire qui a convaincu l’organisme financier. Et même si tout peut toujours faire partie du bluff ou de la négociation, le propriétaire du club phocéen estime n’avoir aucune communication à faire sur les bruits qui courent sachant que pour lui, il n’y a vraiment rien de concret à ce sujet.