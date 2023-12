OM ‍: Gattuso surprend Longoria avec cette décision

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM veut recruter cet hiver sur le marché des transferts, le club phocéen sait que ses finances sont limitées. Gennaro Gattuso est donc prêt à explorer toutes les options.

L'OM ne manquera pas de rendez-vous importants en cette seconde partie de saison. Les Phocéens devront notamment gérer l'enchainement des matchs, entre la Ligue Europa, la Coupe de France et la Ligue 1. Et en l'état actuel des choses, Gennaro Gattuso a de quoi se montrer inquiet. Surtout que l'ancien de l'AC Milan va devoir gérer les nombreuses absences liées à la Coupe d'Afrique des Nations. Raison pour laquelle il souhaite pouvoir compter sur des renforts au mercato. Mais l'OM n'a pas beaucoup d'argent à dépenser et va donc devoir se pencher, pour changer, sur des prêts. Aussi, il faudra peut-être considérer le retour de certains joueurs, comme Luis Henrique. En tout cas, Gattuso aimerait bien voir ce qu'il peut tirer du Brésilien.

Gattuso déjà frustré

Ces dernières heures, Luis Henrique n'était pas présent à la reprise de l'entrainement à Marseille. En interne, on indique selon La Provence que le joueur se repose après une longue saison au Brésil, où il se trouve toujours à l'heure actuelle. Mais dans quelques heures, il fera bien son retour. A moins qu'un transfert ne soit réglé d'ici-là. Le média indique en effet que l'ancien de Botafogo a reçu pas mal d'offres. De quoi intéresser Pablo Longoria, qui souhaite plus que tout réaliser des ventes afin de soulager les caisses de l'OM. Problème, Gattuso aura son mot à dire dans ce dossier. Et l'Italien veut voir Luis Henrique à l'oeuvre aux entrainements avant de se prononcer, ce qui n'était pas prévu par Longoria. Encore sous contrat jusqu'en juin 2025 à Marseille, Luis Henrique est en tout cas chaud à l'idée de partir. Et il veut retourner au Brésil. De leur côté, les Phocéens souhaitent aussi une vente et récupérer leur mise de départ, à savoir 8 millions d'euros. Vous l'aurez compris, rien n'est encore fait dans ce dossier, qui crée déjà quelques tensions sur la Canebière.