OM ‍: Gattuso, la promesse qui met Aubameyang en danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un énorme raté à Nice samedi, Pierre-Emerick Aubameyang est sous la menace à l’OM, où son coach Gennaro Gattuso pourrait lui préférer Vitinha pour démarrer face à l’AEK Athènes ce jeudi en Europa League.

Malgré cinq buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang peine à faire l’unanimité à l’Olympique de Marseille. En cause, le manque d’efficacité de l’international gabonais dans certains matchs de Ligue 1. L’exemple le plus criant, son occasion en face à face avec Marcin Bulka, manqué contre l’OGC Nice dimanche soir alors que le score était encore de 0-0. Seul face au gardien niçois, l’ex-attaquant d’Arsenal a touché le poteau et dans les cinq minutes qui ont suivi, l’OM a concédé le but de la victoire. Gennaro Gattuso se pose logiquement des questions et selon L’Equipe, qui annonce que Marseille va évoluer en 4-4-3 ce jeudi avec Rongier, Kondogbia et Veretout au milieu de terrain, il est possible que Vitinha démarre à la pointe de l’attaque en lieu et place de Pierre-Emerick Aubameyang.

Gattuso promet du temps de jeu à Vitinha

Le Portugais ronge son frein sur le banc depuis l’arrivée de Gattuso et pourrait avoir sa chance. L’entraîneur de l’OM lui a d’ailleurs fait une promesse de temps de jeu lors de sa conférence de presse mercredi. « J’ai parlé avec Vitinha, je lui ai dit qu’il devait être prêt, que son moment allait arriver. Nos attaquants font un très bon travail sans ballon et c’est ce qui lui manque, il doit s’améliorer tactiquement. Je ne veux pas le voir triste. Qu’il continue à s’entrainer en souriant » a lancé Gennaro Gattuso. Pour le reste de la composition, Ismaïla Sarr devrait lui aussi faire les frais de son manque d’efficacité contre Nice et pourrait débuter sur le banc puisque l’attaque sera composée d’Amine Harit à droite, d’Iliman Ndiaye à gauche et d’un numéro neuf qui sera donc soit Aubameyang, soit Vitinha.

Le onze probable contre l'AEK Athènes : Blanco - Clauss, Mbemba, Balerdi, R.Lodi - Kondogbia, Rongier, Veretout - Harit, Ndiaye, Aubameyang (ou Vitinha).