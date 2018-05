OM : Eyraud ne s’attendait pas à ce niveau d’exigence de McCourt

Dans : OM, Ligue 1.

Après la fin de cette saison 2017-2018, l’Olympique de Marseille semble partagé entre deux sentiments contraires.

D’un côté, le club phocéen ne cache pas sa déception après la défaite en finale de l’Europa League contre l’Atlético Madrid (3-0), suivie de l’échec dans la course au podium de Ligue 1. De l’autre, la direction se félicite du parcours européen qui a réconcilié l’OM avec ses supporters. Mais qu’en pense le big boss ? Souvent présent au Vélodrome, le propriétaire Frank McCourt retient surtout le positif. Mais à en croire Jacques-Henri Eyraud, l’Américain jugé perfectionniste ne compte pas s’arrêter là.

« Il est plein d'enthousiasme et très heureux de voir comment le projet avance. Il est exigeant, il veut gagner, il affiche des standards d'excellence très élevés, a confié le président marseillais. Il est satisfait et veut toujours plus, c'est comme ça qu'on avance. Je le partage avec lui. Il a raté très peu de matchs à domicile, il est parfois arrivé le matin même pour repartir après le match, il n'a pas raté un seul match quand il n'était pas là, il est très concerné et veut aller plus loin. Mais il sait que c'est le début, qu'il y a encore du chemin à faire. » Pour cela, McCourt devra sûrement remettre la main à la poche pendant le mercato.