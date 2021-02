OM : Eyraud écarté du dossier Sampaoli ?

Dans : OM.

D’ici la fin de la semaine, Jorge Sampaoli devrait être officiellement nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Le technicien argentin a été libéré de ses dix derniers mois de contrat par l’Atlético Mineiro, et va prendre la succession d’André Villas-Boas en Provence. Depuis la mise à pied du coach portugais, Jorge Sampaoli est la priorité absolue de Pablo Longoria, sur le point de boucler un énorme coup sur le marché des entraîneurs. Et pour le correspondant de Canal + au Brésil, Stéphane Darmani, un accord a rapidement été trouvé entre l’ex-sélectionneur du Chili, vainqueur de la Copa America en 2015, et le directeur sportif marseillais. Par ailleurs, le journaliste dévoile que Pablo Longoria a géré ce dossier comme un grand du début à la fin, sans l’intervention de Jacques-Henri Eyraud.

« J’ai eu des informations aujourd’hui de son attaché de presse. Non seulement, je sais que Jorge Sampaoli travaille sur les matchs de l’OM, mais j’ai appris que c’est le cas depuis déjà trois semaines qu’il planche sur l’effectif de l’Olympique de Marseille, qu’il regarde tous les matchs, qu’il jauge cette équipe, ce club. Tout cela veut dire qu’il y a déjà un accord de principe entre Marseille et Jorge Sampaoli depuis plus longtemps que ce que l’on pensait, depuis le début du mois de février. Ce sont des négociations qui sont menées directement avec Pablo Longoria comme me l’a confirmé le recruteur de Marseille en Amérique du Sud, qui s’était occupé du transfert de Luis Henrique mais qui cette fois-ci, n’est pas dans la boucle des négociations, qui sont menées en direct par le directeur sportif de l’OM » a dévoilé le correspondant de Canal +. Reste qu'au final, c'est bien Jacques-Henri Eyraud qui signera le contrat de Jorge Sampaoli et pas Pablo Longoria, tout cela avec l'aval de Frank McCourt.