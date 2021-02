OM : Payet et Sampaoli, ça va faire des étincelles

Dans : OM.

A l’apogée de sa carrière sous la direction de Marcelo Bielsa, Dimitri Payet va découvrir un entraîneur de la même trempe qu’El Loco à Marseille avec Jorge Sampaoli.

Parfois catalogué comme un joueur avare en efforts, Dimitri Payet a montré la pleine mesure de son talent avec Marcelo Bielsa à l’OM. Le coach argentin exigeait pourtant des efforts colossaux de la part de ses joueurs, y compris aux attaquants. Le mariage entre le Réunionnais et Jorge Sampaoli pourrait donc également être une belle réussite. C’est tout du moins l’avis d’Adil Rami, lequel connaît bien l’ancien coach du FC Séville pour l’avoir croisé en Andalousie, et pour qui Dimitri Payet n’a pas non plus de secret. L’ex-défenseur central de l’OM estime que la collaboration entre Sampaoli et le meneur de jeu phocéen pourrait bien faire des étincelles…

« Je pense juste qu’il va mettre Payet en 10. (…) S’il est bien physiquement, il est incroyable. Je pense que là il a pris conscience que son problème – comme moi – c’est qu’il prend un peu de poids s’il ne fait pas attention, et qu’ensuite ça devient compliqué sur le terrain. Mais je pense qu’avec Sampaoli il va retrouver de la motivation. Je pense aussi que la période compliquée qu’il vient de vivre, même si pour moi on a été trop sévère à son égard, va le booster. Il peut vraiment faire l’affaire. C’était ça avec Nasri (en 2016-2017 au FC Séville, ndlr) : il faisait des efforts défensifs, et offensivement c’était le maestro de l’équipe. Il y avait une très bonne connexion entre les deux » a estimé sur RMC Adil Rami, persuadé que Dimitri Payet, en très grande forme face à Nice puis contre Nantes ce week-end, va cartonner sous la houlette du charismatique Jorge Sampaoli à l’OM.