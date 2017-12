OM : Eyraud a refusé 20ME pour son « Yaya Touré » au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Remplaçant au début de saison, André-Franck Zambo-Anguissa a regagné sa place de titulaire aux yeux de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille.

Binôme de Luiz Gustavo dans le 4-2-3-1 du coach olympien, l’international camerounais progresse vite malgré ses lacunes techniques. Prolongé par le club olympien jusqu’en 2021 cet été, l’international camerounais possède une très forte valeur marchande. Sur l’antenne de SFR Sport, Jean-Pierre Caillot a expliqué que l’OM avait eu des offres supérieures à 15ME pour Zambo-Anguissa cet été au mercato. Le président de Reims est bien renseigné puisque c’est en Champagne qu’évoluait le natif de Yaoundé avant de signer à Marseille…

« Quand il était à Reims, Zambo-Anguissa n’était pas un joueur rayonnant. Mais encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Il s’est adapté chez nous, il a fait ses armes chez nous. Quand j’ai appris qu’il signait à Marseille, j’ai appelé Vincent Labrune et je lui ait demandé si c’était une blague, car pour moi il n’avait pas le niveau pour l’OM. On s’est mordu les doigts de ne pas l’avoir gardé car cet été, Marseille a eu des offres entre 15 et 20ME pour Zambo-Anguissa de la part de clubs italiens et anglais » a-t-il lancé. Solide financièrement, l’OM de Franck McCourt a refusé de vendre son joueur malgré ces belles offres, le club phocéen étant convaincu que la progression du joueur pourrait faire augmenter la valeur marchande de celui qui est appelé « Yaya Touré » par ses coéquipiers.