OM ‍: Encore une grosse surprise attendue au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM a déjà fière allure avec les signatures de Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang et Ismaïla Sarr. Mais le club phocéen n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin cet été.

En effet, Pablo Longoria a encore l’intention de faire quelques emplettes. Le président de l'Olympique de Marseille, épaulé par son bras droit Javier Ribalta, souhaite encore recruter au minimum un latéral, un défenseur central et un attaquant de soutien. Pour ce dernier poste, Iliman Ndiaye est la priorité absolue. Des négociations sont en cours avec son club de Sheffield United mais les discussions avancent très lentement, le club promu en Premier League n’ayant pas l’intention de se séparer de son meilleur joueur tandis que l’international sénégalais a lui trouvé un accord total avec l’OM.

Le travail continue pour nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 avant le3️⃣ème match de préparation sous les ordres du coach @Marcelino ! 💪⚽️ #OMRKC pic.twitter.com/LcNWmXiFxw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2023

En plus de ces quatre postes identifiés pour la suite du mercato, Marcelino a émis le souhait auprès de sa direction de voir débarquer un joueur de plus. A en croire les informations de La Provence, l’entraîneur espagnol de l’Olympique de Marseille souhaite le renfort d’un attaquant pour le couloir gauche. Adepte du 4-4-2, l’ancien coach de Bilbao et de Valence pourrait être amené à utiliser de manière régulière un système en 4-2-3-1 à Marseille cette saison, selon le quotidien marseillais.

Marcelino veut recruter un attaquant gauche cet été

Dans l’esprit du coach marseillais, Aubameyang serait l’avant-centre, Ndiaye le meneur de jeu et Ismaïla Sarr le joueur sur le couloir droit. Dans l’idéal, il aimerait maintenant recruter du lourd à gauche même si sur le papier, les solutions sont déjà nombreuses au sein de l’effectif avec Harit, Ounahi ou encore Malinovskyi et le jeune Mughe, épatant lors de la préparation.

Marcelino a aussi la possibilité de faire jouer Aubameyang à gauche et d’installer Vitinha au poste d’avant-centre, mais afin d’être armé pour toutes les compétitions, le coach de l’OM aimerait donc que son président lui apporte une recrue de top niveau au poste d’attaquant gauche. Une information de plus qui prouve l’ambition de l’Olympique de Marseille sur ce marché estival, ce qui n’est pas fait pour déplaire aux supporters.