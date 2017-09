OM : Deux victoires « en bois », les supporters se calment

Dans : OM, Ligue 1.

Dur mois de septembre pour les dirigeants marseillais, qui ont assisté au premier grand coup de gueule de leurs supporters, notamment avec leur entrée mouvementée dans le stade face à Konyaspor.

En plus des fumigènes et des pétards, des banderoles bien salées, en français et en anglais, visaient clairement les responsables de ce début de saison très moyen, mais surtout du recrutement qui n’a clairement pas fait rêver les fans. Mais c’est désormais terminé, les deux victoires en Europa League et en championnat à Amiens ayant subitement réussi à calmer tout le monde. Le Vélodrome devrait donc être à nouveau derrière son équipe pour la réception de Toulouse ce week-end.

« Il fallait faire comprendre à Jacques-Henri Eyraud qu'il avait merdé lors du dernier mercato. On voulait marquer le coup assez fortement. Le message est passé. Il suffit de regarder le match à Amiens où le parcage était derrière les joueurs », explique ainsi l’un des porte-paroles de la Vieille Garde à La Provence, avant d’être appuyé par les Dodgers. « On a gagné deux matchs en bois mais on les a gagnés. C'est l'apaisement, on ne va pas mettre le bordel », a confirmé ce groupe de supporters. La direction l’a bien compris, le marché des transferts n’a pas été jugé à la hauteur des attentes des fans, et seule une saison sportive réussie pourra permettre de digérer cela.