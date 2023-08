OM ‍: Deux surprises en plus, Longoria fait une annonce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà bien entamé, le mercato estival de l’Olympique de Marseille n’est toutefois pas terminé. Pablo Longoria a promis encore deux recrues au minimum lors d’une rencontre avec les supporters de l’OM.

Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta ont surpris tout le monde durant ce premier mois de mercato en avançant à une vitesse folle. Le mois d’août commence à peine et pourtant, l’effectif de l’Olympique de Marseille a fait un énorme bond qualitatif grâce aux signatures de Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang, Sarr et Ndiaye. De quoi ravir Marcelino, lequel va pouvoir compter sur une équipe compétitive dès le premier match officiel de la saison, mercredi face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

Il est temps d’ouvrir le dossier: Longoria. pic.twitter.com/cCTJBQBz5L — Shavinz (@ShavinzCS) August 1, 2023

Dès lors, après un début de mercato aussi fou, à quoi faut-il s’attendre à l’OM dans les semaines à venir ? En toute logique, le calme va revenir… mais pas trop quand même car Pablo Longoria a toujours une idée derrière la tête. A en croire les informations de Marwan Belkacem, durant un rendez-vous traditionnel en début de saison avec les leaders des groupes de supporters, le président de l’OM a annoncé qu’il espérait voir encore deux recrues débarquer au club d’ici le 31 août.

Encore deux recrues au minimum à l'OM ?

Une information qui confirme les dernières indiscrétions de L’Equipe, qui expliquait dans son édition du jour que Marseille voulait encore recruter un milieu offensif pour le couloir gauche et un latéral polyvalent capable de jouer à droite et à gauche. Le coup de cœur de Pablo Longoria à ce poste est Joakim Maehle, mais l’Atalanta Bergame se montre gourmand pour le transfert de l’international danois et réclame près de 15 millions d’euros.

ℹ️ Réunion hier entre Pablo Longoria et des groupes de supporters.



Dans un rendez-vous qui est une tradition de début de saison, le président de l'OM a annoncé espérer voir encore deux recrues débarquer au club. — MB (@MarwanBelkacem) August 2, 2023

Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille est encore loin d’avoir clôturé son mercato estival dans le sens des arrivées… comme dans le sens des départs. Le transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe pour 15 millions d’euros sera bientôt officiel tandis que Mattéo Guendouzi reste un joueur susceptible de partir en cas de belle offre anglaise. West Ham et Aston Villa continuent de suivre l'international français même si pour l'instant, aucune offre n'a été transmise à l'OM. La situation de Chancel Mbemba sera aussi à surveiller, le Congolais ayant des touches en Arabie Saoudite.