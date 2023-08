OM-Pana, c'est trop risqué l'UEFA annule tout

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Suite à une préparation estivale plutôt mitigée, l’Olympique de Marseille débutera officiellement sa saison au Panathinaïkos en Ligue des Champions la semaine prochaine. Une rencontre que les Marseillais disputeront sans leurs supporters, comme ce sera le cas pour les Grecs au retour.

Troisième de Ligue 1 la saison passée, derrière le PSG et Lens, le club phocéen doit maintenant mettre le bleu de chauffe pour tenter de valider son ticket pour la phase finale de la Ligue des Champions. Pour cela, l’OM va devoir passer deux tours de qualifications durant l’été. À commencer par un premier rendez-vous contre le Panathinaïkos. Tombeur du Dnipro cette semaine, le club grec veut poursuivre sa route en C1 pour aller jusqu’aux barrages. Autant dire que la mission s’annonce compliquée pour Marseille, qui ne dispose pas vraiment de repères après une préparation estivale en dents de scie au cours de laquelle Marcelino n’a pas encore trouvé la bonne recette. Mais il faudra faire vite car dès mercredi prochain, Marseille se déplacera en Grèce pour un match qui s’annonce chaud bouillant au Stade Apóstolos Nikolaïdis d’Athènes. Un lieu que les supporters olympiens ne verront malheureusement pas, puisque l’UEFA a décidé de priver les fans de l’OM de ce match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Marseillais et Grecs interdits de déplacement…

Le AUX ARMES d'@iliman_ndiaye avec les supporters de l'OM ! 💙pic.twitter.com/bava14rN81 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 30, 2023

Selon l’AFP, l'instance qui gère le football européen a pris cette décision « pour des raisons de sécurité liées au risque élevé de troubles à l'ordre public ». « La police grecque a demandé, comme condition à son approbation du calendrier, qu'aucun billet ne soit fourni à l'équipe visiteuse », précise l’agence de presse. La même sentence a d’ailleurs été ordonnée pour les Grecs à Marseille : « L'UEFA a mené sa propre évaluation des risques et a conclu que les deux manches de ce match sont considérées comme à très haut risque et, pour préserver la sûreté et la sécurité des spectateurs, aucun billet ne devrait être délivré aux supporters visiteurs pour aucun des deux matchs ». Pour ce match retour, le Vélodrome devrait en tout cas faire le plein côté marseillais vu qu’après une saison marquée par des huis clos, les Phocéens ont tous envie de ré-entendre la musique de la C1… mais pas pour la dernière fois de la saison.