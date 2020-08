OM : Cuisance à Marseille, Munich calme Villas-Boas

Dans : OM.

Ce lundi, la rumeur a couru que l'Olympique de Marseille et le Bayern Munich étaient proches d'un accord pour le prêt de Michaël Cuisance à l'OM.

Ce lundi, les supporters de Marseille ont pu penser que le club phocéen allait rapidement faire une bonne pioche au mercato en se faisant prêt Michaël Cuisance par le Bayern Munich. En effet, se basant sur un article de Sport Bild d’il y a plusieurs jours, la rumeur a circulé que les deux clubs s’étaient rapprochés concernant le milieu de terrain, et cela d’autant plus facilement que l’OM a joué en fin de semaine contre le géant allemand. Mais pour FootMercato, même si des discussions ont effectivement eu lieu en marge de cette rencontre amicale, on est très loin d’un accord pour le prêt de Michaël Cuisance. Le site spécialisé explique que du côté bavarois on a repoussé à plus tard le souhait d’André Villas-Boas de se faire prêter le joueur français.

Hans-Dieter Flick, le manager du Bayern Munich, refuse de parler mercato avant la fin de la Ligue des champions, préférant avoir un groupe soudé et uniquement motivé par la C1 avant de faire des choix. Le champion d’Allemagne a donc prévenu l’Olympique de Marseille qu’il faudrait être patient dans ce dossier, et même si l’OM a ses chances, rien ne dit que finalement Munich laissera partir son milieu de terrain, Michaël Cuisance étant un joueur sur lequel le Bayern compte pour l’avenir. L'imminence d'un deal est donc toute relative, le milieu de terrain n'étant pas non plus tenté absolument de bouger, comme il l'avait confié il y a quelques jours dans L'Equipe.