Marcelino entraîneur de l'OM, la rumeur enfle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Un an après avoir succédé à Jorge Sampaoli, Igor Tudor est proche de la sortie. L'entraîneur croate de l'Olympique de Marseille veut quitter l'OM et si rien n'est officiel, Pablo Longoria doit évidemment chercher un remplaçant. Et il a peut-être déjà trouvé.

Le mercato des entraîneurs va être agité cet été, notamment en France et en Italie. Et la Ligue 1 et la Serie A devraient même voir des techniciens se croiser durant les prochaines semaines. Un an après avoir quitté le Hellas Vérone pour signer à l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a visiblement décidé de ne pas aller plus loin, l’entraîneur croate ayant prévenu mardi soir Pablo Longoria de sa volonté de démissionner. Pour le remplacer, l’OM a forcément déjà un plan en tête et un premier nom a même fuité. La presse italienne affirme en effet ce mercredi que Marcelino, libre depuis son départ de l’Athletic Bilbao en juin 2022, a refusé la proposition d’Aurelio de Laurentiis de prendre la place laissée vacante par Luciano Spalletti. Et Pablo Longoria pourrait être en partie derrière ce refus, le patron phocéen ayant déjà travaille avec Marcelino à Valence.

Non à Naples, oui à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcelino Garcia Toral (@marcelinogarciatoral)

Le président de Naples avait fait une offre au technicien espagnol de 57 ans, mais le salaire proposé a fait reculer Marcelino. Il est vrai que De Laurentiis ne mettait qu’un million d’euros sur la table pour recruter celui qui avait gagné la Coupe du Roi et la SuperCoupe d’Espagne lorsqu’il dirigeait Valence. Mais une autre raison pourrait justifier ce refus rapide, le Corriere dello Sport assure que Marcelino est « en lice » pour remplacer Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. On le sait, le président de l'OM apprécie de s'entourer de ses compatriotes. Et en novembre dernier, il avait même dit tout le bien qu'il pensait du technicien espagnol, alors cité pour prendre la Roja après le Mondial. « Je ne pourrai jamais être objectif, car c'est un ami. Il peut réaliser tout ce qu'il veut et sera très bon. Peu importe le travail à réaliser, il s'impose par son dévouement, son intelligence, sa compétence et a des idées très claires. Lorsqu'il croit en un projet qui lui est proposé, il est capable de le diriger tant qu'il peut travailler en consensus avec ses dirigeants », avait confié Pablo Longoria. L'heure de faire venir son ami Marcelino à l'OM a peut-être sonné.