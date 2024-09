OM ‍: Choquée par l'ambiance, cette star n'a rien vu du match

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a pris le meilleur sur Nice ce samedi en Ligue 1. Les Phocéens ont notamment pu compter sur un but de Luis Henrique, totalement libéré depuis l'arrivée sur le banc phocéen de Roberto De Zerbi.

A l'OM, tout va bien depuis le début de la saison de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi réalisent presque un sans-fautes et ont de nouveau enchainé face à Nice ce samedi au Stade Vélodrome. Un match qui était d'ailleurs spécial pour l'Olympique de Marseille et ses supporters puisque le club fêtait ses 125 ans. De quoi afficher des tifos et organiser des événements spéciaux pour l'occasion. Et tous ces décors ont apparemment inspiré Luis Henrique. Le Brésilien, buteur contre Nice, a aussi pu prendre le temps d'admirer le spectacle conçu par les amoureux phocéens lorsqu'il était sur le banc de touche.

Luis Henrique a adoré

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

En zone mixte, l'ancien de Botafogo en a en effet dit plus sur le sujet, très admiratif de ce qui avait pu être fait au Stade Vélodrome. « Je crois qu’on a fait le plus dur pour nous mettre en confiance et continuer à progresser. Aujourd’hui, on a assuré l’essentiel, en cette journée spéciale pour les supporters, l’anniversaire du club… Je me sens très en confiance, le coach m’en donne beaucoup aussi. Et j’essaie de lui rendre. Quand les supporters ont allumé les feux d’artifice, j’avais la chance d’être sur le banc. J’ai pu arrêter de regarder le match pour me concentrer sur eux. Cette chaleur qu’ils mettent dans le stade est fantastique, ils sont une vraie aide pour l’équipe », a notamment indiqué Luis Henrique, totalement libéré et qui pourrait décidément jouer un rôle majeur dans cette nouvelle saison marseillaise. Et ce n'était pas gagné au vu des derniers mois vécus par le natif de João Pessoa.