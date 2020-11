OM : Centonze, Lala, Sidibé, Marseille a tenté un autre joker

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a perdu gros en acceptant le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich en échange de 10 ME.

Le départ du Franco-Guinéen est d’autant plus préjudiciable pour Marseille que le club phocéen n’a pas été en mesure de trouver un latéral droit avant la date butoir du 5 septembre. Un accord avait été trouvé avec Joakim Maehle, mais La Gantoise a exigé une surenchère de 3 ME à Jacques-Henri Eyraud, trente minutes avant la fin du mercato. C’est donc avec un seul arrière droit de métier, à savoir Hiroki Sakaï, que l’Olympique de Marseille a entamé la saison. Mais la direction olympienne a très sérieusement songé à recruter un joker en Ligue 1. Les noms de Fabien Centonze, Kenny Lala ou encore Djibril Sidibé avaient été évoqués, avant finalement qu’André Villas-Boas et Pablo Longoria renoncent à un recrutement en urgence.

A en croire les récentes informations délivrées par La Dernière Heure, une quatrième piste a été explorée en Ligue 1 par l’état-major de l’Olympique de Marseille. Celle-ci mène au Belge Thomas Foket, qui s’est imposé au fil des saisons comme une valeur sûre de la Ligue 1 et un défenseur extrêmement fiable sous le maillot de Reims. Des contacts ont eu lieu entre la direction phocéenne et les agents du joueur, mais comme pour Centonze, Lala ou Sidibé, l’OM a finalement laissé tomber. Tout porte à croire que Pablo Longoria va retenter sa chance avec Joakim Maehle, l’international danois de La Gantoise, lors du prochain mercato. Très récemment, en marge du rassemblement du Danemark, le défenseur estimé à 12 ME a confirmé qu’il souhaitait toujours quitter le championnat belge. « Je veux partir le plus vite possible. La période de mercato hivernal est parfois plus compliquée, mais je suis sûr que ça ira. Depuis cet été, je ne me suis pas réuni avec la direction, mais le club connaît ma position ». Une position très claire… et un message à l’intention de Marseille ?