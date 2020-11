OM : Joakim Maehle lance un défi à Eyraud au mercato

Dans : OM.

Lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille pensait bien s’octroyer les services de Joakim Maehle afin de compenser le départ de Bouna Sarr.

Le joueur formé au FC Metz ayant été transféré au Bayern Munich en échange d’un chèque de 10 ME, l’OM s’est activé afin de trouver un latéral droit dans les ultimes heures du mercato. Et le tandem composé d’André Villas-Boas et de Pablo Longoria pensait avoir trouvé le joueur au profil idoine en la personne de Joakim Maehle. L’international danois de Genk (23 ans) a rapidement donné son accord à Marseille tandis que Pablo Longoria s’était entendu avec les dirigeants belges autour d’un transfert avoisinant les 12 ME bonus compris. Mais à trente minutes de la clôture du mercato estival le 4 septembre au soir, la direction de Genk a exigé une surenchère de 3 ME à Marseille.

Scandalisés, les dirigeants olympiens ont renoncé au transfert de Joakim Maehle, au plus grand désarroi du principal intéressé, lequel se voyait déjà disputer la Ligue des Champions en Provence. Cela étant, l’international danois n’a pas renoncé à quitter Genk comme il l’a très clairement fait savoir en marge du match entre le Danemark et la Belgique, qui arrive mercredi soir en Ligue des Nations. « Je veux partir le plus vite possible. La période de mercato hivernal est parfois plus compliquée, mais je suis sûr que ça ira. Depuis cet été, je ne me suis pas réuni avec la direction, mais le club connaît ma position. D'ici là, je me concentrerai sur mon job à Genk, mais c'est tout » a-t-il fait savoir dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. Une prise de parole qui ne manquera pas de faire réagir les dirigeants de l’Olympique de Marseille, lesquels n’ont pas recruté de joker en Ligue 1 malgré la possibilité de s’offrir Fabien Centonze ou encore Kenny Lala, précisément pour retenter leur chance avec Joakim Maehle dès que possible. Dès le mois de janvier 2021 ?