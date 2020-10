OM : Kenny Lala joker de Marseille, il en rêve !

Dans : OM.

La dernière journée du mercato a été mouvementée à l’Olympique de Marseille avec le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, et la signature de Michaël Cuisance.

Le chassé-croisé très médiatique des deux hommes a vite été éclipsé par le dossier Joakim Mæhle. Et pour cause, Marseille et Genk ont négocié jusqu’à la dernière minute le transfert de l’international danois en Provence. Mais, en dépit d’une offre de 12 ME bonus compris, l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à trouver un accord avec les dirigeants belges, qui exigeaient un effort de 3 ME supplémentaire. En l’état, Hiroki Sakaï n’a donc plus aucune doublure sur le côté droit de la défense. Cela n’est pas amené à être définitif, dans la mesure où Marseille peut recruter un joker en Ligue 1, comme cela avait été fait l’été dernier avec Valentin Rongier.

Kenny Lala attend l'appel de l'OM

Deux noms reviennent avec insistance : Fabien Centonze (Metz) et Kenny Lala (Strasbourg). En ce qui concerne le défenseur du Racing, aux portes de l’Equipe de France il y a un an, il semblerait qu’on soit enclin à négocier un départ vers l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Foot Mercato dévoile qu’une source proche de Kenny Lala a clairement ouvert la porte à une arrivée en Provence. Durant le mercato estival, les agents du défenseur de 29 ans ont été en contacts avec Pablo Longoria. Ce week-end encore, le directeur du football de l’OM a téléphoné à l’entourage de Kenny Lala afin de prendre la température… avant de ne plus donner aucune nouvelle. La piste Joakim Mæhle étant enterrée, l’Espagnol va-t-il revenir à la charge ? Kenny Lala en rêve. Reste maintenant à voir quel sera le prix exigé par le Racing Club de Strasbourg pour son défenseur, en fin de contrat en juin 2021…