OM : Ce pur Marseillais attend l'appel d'Eyraud au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Natif de Marseille, Bryan Dabo fait les beaux jours de la Fiorentina, après avoir connu des fortunes diverses à Montpellier et Saint-Etienne en Ligue 1. Performant en Série A, le milieu de terrain dispose d’une belle cote sur le marché européen. Son profil de joueur polyvalent plaît à de nombreux coachs et un transfert n’est pas à exclure pour lui cet été. Un retour en France ? Cela semble envisageable, d’autant que Bryan Dabo a confié sur RMC Sport qu’un club l’attirait particulièrement : le club de sa ville, Marseille.

« Jouer à l’OM ? Je pense que sur Terre il n’y a pas un Marseillais à qui vous posez cette question qui vous répond non. Ce n’est pas que c’est un rêve, mais je suis Marseillais, je suis né à Marseille, j’ai toute ma famille à Marseille, tous mes meilleurs amis sont à Marseille, plus tard je vais vivre à Marseille donc bon... J’ai failli y aller à deux reprises mais ce n’était pas le bon moment. Après on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Quand je devais y aller c’était un peu compliqué. Pour un marseillais c’est toujours spécial » a confié Bryan Dabo, qui semble attendre avec impatience l’appel des dirigeants au mercato. Reste à voir si celui-ci arrivera cet été, ce qui ne semble pas être la tendance pour l’instant au vu du nombre de milieux de terrains au sein de l’effectif (Gustavo, Lopez, Strootman, Sanson…).