OM ‍: Ce joueur l'a déçu, De Zerbi déchire l'option d'achat

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille sait ce qu'il veut, et ce qu'il ne veut plus. Lilian Brassier pourrait en faire les frais.

Prêté à l'OM par le Stade Brestois avec une option d'achat de 11,5 millions d'euros, Lilan Brassier était un joueur convoité par Roberto De Zerbi. Mais, la première partie de la saison n'est pas vraiment convaincante de la part du défenseur de 25 ans, sur qui Marseille plaçait de gros espoirs. Lors des quatre derniers matchs joués par le club phocéen, Brassier n'aura disputé qu'une seule minute, c'était dimanche dernier en Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne, alors que le match était plié depuis longtemps.

Il y a forcément de quoi se poser des questions sur la suite de la carrière marseillaise de l'ancien brestois, lequel avait prolongé d'un an son contrat avec le club breton avant de filer à Marseille l'été dernier. Pour Nicolas Filhol, journaliste de FootballClubdeMarseille, il se pourrait bien que l'option d'achat signée par l'OM avec Brest ne soit finalement jamais levée. Sauf que cela n'est pas si simple.

Brassier de retour à Brest l'été prochain ?

[Mercato] 🔴⚪

Le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour le 𝐩𝐫𝐞̂𝐭 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐚𝐜𝐡𝐚𝐭 du défenseur brestois 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫.

Arrivé en 2020 dans la Cité du Ponant, Lilian aura tout connu avec le club ces dernières… pic.twitter.com/Itmg2Me1o7 — Stade Brestois 29 (@SB29) July 3, 2024

Dans un talk-show, le spécialiste de l'OM estime que Roberto De Zerbi est agacé par les performances de Lilian Brassier, au point même qu'un nouveau défenseur pourrait débarquer dès ce mercato d'hiver afin de définitivement écarter le natif d'Argenteuil. « Brassier était en pleine progression lorsqu’il est arrivé à l’OM. Il y avait une marche à monter et il n’a pas réussi à le faire. De Zerbi lui reproche en permanence le fait qu’il n’arrive pas à assimiler ses exigences, à savoir relancer vite en prenant des initiatives avec des passes difficiles. Il n’y arrive pas et en plus, il a fait de grosses erreurs. C’est très décevant et en plus, on parle maintenant de recruter en défense cet hiver. Si c’est le cas, c'est terminé pour lui », annonce notre confrère marseillais, pas vraiment convaincu de l'intérêt de l'Olympique de Marseille de payer 11,5 millions d'euros pour conserver le défenseur prêté cette saison par le Stade Brestois. Sauf que l'on ne sait pas réellement la nature exacte de cette option d'achat, donc certains disent qu'elle était presque obligatoire.