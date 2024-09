OM ‍: Benatia s'est mis au poker, De Zerbi est arrivé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM vit un début de saison idyllique avec trois succès en quatre matchs. L'arrivée de Roberto de Zerbi est déjà bénéfique et tout le mérite en revient à Mehdi Benatia. Le directeur sportif de l'OM a expliqué son secret pour attirer l'Italien à Marseille.

Un De Zerbi sur le banc et ça va tout de suite plus vite pour l'OM. Décevant ces derniers mois, le club phocéen a retrouvé un cap clair avec la nomination de l'Italien sur le banc. Ramener ce grand nom en Europe a facilité le recrutement et la mise en place d'un projet de jeu collectif. Les effets sont immédiats avec trois victoires en quatre matchs et une première place provisoire au classement. La direction olympienne a trouvé l'homme qui manquait pour encadrer les joueurs marseillais ainsi que les recrues dénichées par les équipes de Pablo Longoria.

Benatia a eu De Zerbi en un coup de fil

Une belle réussite qui interroge toujours les observateurs. Comment un club convalescent comme l'OM a t-il pu attirer un technicien aussi prestigieux que Roberto de Zerbi ? Le directeur sportif marseillais Mehdi Benatia a livré ses secrets sur l'antenne de beIN Sports ce samedi, en marge de la diffusion du match OM-Nice. Le Marocain n'était finalement pas sûr du tout de son coup. Il a appelé Roberto de Zerbi en personne pour lui demander de venir à l'OM. Avec les bons mots et un peu d'aplomb, il a convaincu l'Italien du projet marseillais.

👀💥 L'OM, Elye Wahi, De Zerbi... Mehdi BENATIA se confie sans langue de bois à Bel-Abbès Bouaissi !

L'interview complète 👇https://t.co/1Tn4n1O1yU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

« Quand on a vu qu'il était en train de résilier, on va dire que j'y suis allé au culot, je l'ai contacté. Je lui ai dit « Ecoute, aujourd'hui on a ce projet-là, c'est peut-être un peu fou mais je te demande juste de m'écouter ». Lui, toujours d'une grande humilité, d'un grand respect, m'a dit « Non, non, explique-moi, qu'est-ce que tu as à me proposer ? » Je lui ai dit qu'il y avait du boulot, qu'il y avait tout à changer, qu'il fallait redonner une identité à ce club. Quand tu le connais personnellement, tu sais qu'il n'est pas attiré par l'argent. C'est un passionné, il a besoin de ce contexte et de gens vrais autour de lui », a t-il lâché. Une franchise qui a payé et qui commence à devenir la marque de fabrique de Benatia après ses sorties mémorables envers Jonathan Clauss la saison passée.