12 millions perdus, l'OM s'est fait piéger

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille est particulièrement déçu du rendement de Lilian Brassier. De Zerbi et sa direction veulent se débarrasser du défenseur prêté par Brest dès janvier. Cependant, le club breton n'est pas de cet avis.

Ce devait être la bonne affaire du mercato estival marseillais. Véritable roc de Brest, troisième de Ligue 1 la saison passée, Lilian Brassier posait ses valises à l'OM et nourrissait de grandes ambitions. Néanmoins, son début de saison est particulièrement difficile. Ballotté entre l'axe et le côté gauche, le défenseur est trop fébrile lors de ses rares apparitions. De quoi lasser Roberto de Zerbi qui l'a écarté à plusieurs reprises déjà. Depuis quelques jours, l'entraîneur phocéen et sa direction pensent à se séparer de Lilian Brassier au plus vite. Mais, ce rêve n'est pas simple à exaucer.

L'OM coincé avec Brassier pour plusieurs années

En effet, le prêt de l'ancien brestois à l'OM n'en est pas vraiment un. L'OM avait inclus dans le contrat une option d'achat obligatoire à 12 millions d'euros, laquelle s'activera dès le 1er juillet 2025. Brassier sera alors lié à Marseille jusqu'en 2029. Une tuile pour les Olympiens vu le niveau actuel du défenseur. L'OM aimerait mettre fin au prêt mais, comme l'explique le site Jeunes Footeux, cela ne peut se faire sans l'accord du Stade Brestois. Les Bretons n'accepteront pas la requête phocéenne qui leur ferait perdre l'argent du futur transfert.

Pour lâcher Lilian Brassier au plus vite, Pablo Longoria doit se préparer à dépenser de l'argent immédiatement. Il devra donner une compensation financière à Brest pour rompre le contrat ou alors payer l'option d'achat sur le champ avant de prêter le défenseur dans une autre équipe au mercato hivernal. Sans quelques progrès de Brassier sur le terrain dans les prochains matchs, l'OM risque de voir son beau pari de l'été se transformer en vrai boulet pour le futur.