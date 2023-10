OM ‍: Ce flop éternel met Gennaro Gattuso en pétard

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis sa nomination, Gennaro Gattuso a installé Azzedine Ounahi comme un titulaire indiscutable. Mais le milieu de terrain marocain peine à convaincre depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier.

Que ce soit dans une animation en 4-2-3-1 ou dans un système en 4-3-3, Gennaro Gattuso fait confiance à Azzedine Ounahi depuis sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille. Au côté de Valentin Rongier, l’international marocain fait partie des milieux de terrain installés par l’entraîneur italien. Mais pour les prochains matchs, l’ancien coach de Naples et de l’AC Milan récupère Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout, blessés avant la trêve internationale. Deux retours qui pourraient fragiliser la place de titulaire d’Azzedine Ounahi, d’autant que l’international marocain ne s’est pas montré à son avantage lors du dernier match de championnat sur la pelouse de l’OGC Nice. Plus globalement, l’irrégularité affichée par l’ex-milieu de terrain d’Angers commence à agacer au sein du staff de l’Olympique de Marseille selon Le Phocéen.

Gattuso très frustré par Ounahi ?

« Si l'entraîneur italien continue de lui faire confiance et de le soutenir, cela pourrait avoir un effet positif sur la performance du joueur et le libérer à nouveau. Cependant, Gattuso a ses limites en matière de patience, surtout si le numéro 8 de l'OM ne montre pas davantage d'envie » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille dans un édito, avant de poursuivre. « Alors que l'OM traverse une période de doute en ce moment, Gennaro Gattuso aura besoin de joueurs impliqués et pleinement investis à 100 %, ce qui n'est visiblement plus le cas avec Ounahi... loin s'en faut ». Reste maintenant à voir si malgré tout, Gennaro Gattuso continuera de faire confiance à Ounahi pour la réception de l’AEK Athènes en Europa League jeudi soir. Un match que l’OM doit absolument gagner après deux nuls dans cette compétition, face à l’Ajax et contre Brighton.