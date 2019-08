OM : Ce choix mercato à 14 ME fait flipper Pierre Ménès

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Afin de combler le départ de Mario Balotelli, libre après une pige de six mois en Provence, l’Olympique de Marseille a misé sur Dario Benedetto.

Effectivement, l’international argentin a été recruté pour 14 ME en provenance de Boca Juniors, et ce choix semble faire l’unanimité chez les dirigeants mais également chez les supporters. Reste que pour Pierre Ménès, qui ne comprend toujours pas, plus de deux plus tard, comment Marseille a laissé échapper Bafétimbi Gomis, le choix menant à « Pipa » Benedetto est tout de même très risqué.

« Gomis était largement supérieur à tous ceux qui lui ont succédé. Gomis n'a pas été meilleur à l’OM que Mitroglou, Germain ou Balotelli ? Vous avez des yeux ou pas ? Benedetto, le mec a 29 ans et n’a donc jamais tapé dans l’œil d’un recruteur avant. Je trouve ça inquiétant » s’est alarmé Pierre Ménès, pour qui Marseille a pris un risque considérable en lâchant 14 ME sur Dario Benedetto. D’autant que financièrement, le club phocéen est dans une situation difficile qui ne lui permettra pas de corriger le tir à court terme si Dario Benedetto venait à être un flop sur la Canebière.