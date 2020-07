OM : Bouna Sarr affole l’Europe, gros chèque assuré pour Eyraud

Dans : OM.

Auteur d’une saison remarquée avec l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr intéresse du beau monde sur le marché des transferts. De quoi envisager un gros transfert.

Tout comme Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Florian Thauvin, Bouna Sarr fait lui aussi partie des joueurs de l’Olympique de Marseille à forte valeur marchande. L’ailier ou latéral droit a la cote sur le marché européen, où plusieurs formations aimeraient l’accueillir pour la saison prochaine. On parle effectivement d’un intérêt de l’Atlético Madrid, du Betis et du FC Séville en Espagne. Mais aussi d’une approche de Newcastle. Selon les informations du Northern Echo, les Magpies auraient déjà pris contact avec l’entourage du Marseillais, sans aller plus loin pour le moment. Le pensionnaire de Premier League attendrait d’en savoir plus sur l’avenir de son latéral Valentino Lazaro, prêté par l’Inter Milan, et dont l’option d’achat s’élève à 22 M€.

Une aubaine pour le FC Séville qui a pris de l’avance pour Bouna Sarr, que le club phocéen espère vendre pour 15 M€. Apparemment, ce montant n’a pas l’air de refroidir ses prétendants, tous prêts à formuler une offre d’ici la fin du mois de juillet. Reste à savoir si le principal intéressé acceptera de quitter le vice-champion de France. Malgré les difficultés financières du club, l’ancien Messin ne se sacrifiera pas forcément. « Si le club est amené à me dire que je dois partir, j'aurais mon mot à dire. (…) Je ne pense pas qu'on puisse m'imposer de partir, et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d'être à l'OM », a-t-il confié cette semaine à La Provence, comme pour calmer la direction…