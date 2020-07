OM : Bouna Sarr rigole au nez d'Eyraud au mercato

Dans : OM.

Dans le besoin de vendre au mercato afin de se donner de l’air financièrement, l’Olympique de Marseille pourrait sacrifier Bouna Sarr.

En compagnie de Boubacar Kamara, de Duje Caleta-Car ou encore de Morgan Sanson et de Valentin Rongier, le latéral droit phocéen fait partie des joueurs à forte valeur marchande. Notamment courtisé par le FC Séville, il est valorisé à près de 15 ME par Jacques-Henri Eyraud, qui ne le retiendra pas en cas de belle offre. Mais dans une interview accordée à La Provence en ce début de semaine, le franco-guinéen a clairement fait savoir que son intention était de rester à Marseille. Et Bouna Sarr ne manque pas d’arguments pour convaincre son président de le conserver, mettant notamment en avant l’effectif très court en quantité de l’OM…

« Je suis content d'attaquer ma sixième saison à l'OM ! Ce n'est pas rien. Je suis loin d'être à plaindre, il me reste encore deux ans de contrat. Je ne suis pas dans l’obsession de partir. Pour une fois qu'on joue la Ligue des champions, j'ai vraiment envie de la découvrir ici. Si le club est amené à me dire que je dois partir, j'aurais mon mot à dire. Mais à l'instant T, par rapport à notre effectif qui n'est pas très étoffé, je ne pense que le club soit en mesure de me dire : "Bouna tu dois absolument partir". (…) Je ne pense pas qu'on puisse m'imposer de partir, et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d'être à l'OM » a indiqué Bouna Sarr, qui sera très difficile à faire partir lors du prochain mercato. Tout dépendra des clubs qui s’intéresseront à lui, le défenseur droit de 27 ans ayant la ferme intention de découvrir la Ligue des Champions cette saison.