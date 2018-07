OM : Balotelli pour 10ME, Pierre Ménès trouve que c'est cadeau !

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

L'absence d'accord entre l'OM, l'OGC Nice et Mario Balotelli suscite bien des commentaires, d'autant que l'on ne sait pas réellement ce qui coince. Car plus que la volonté de l'attaquant italien, c'est surtout un souci financier qui semble bloquer ce transfert tant attendu par les supporters de l'Olympique de Marseille. D'un côté l'OM proposerait 3ME au club azuréen pour racheter la dernière année de contrat de Super Mario, tandis que Nice veut 10ME. Un écart important et qui semble pour l'instant rédhibitoire.

Interrogé via les réseaux sociaux sur ce sujet, Pierre Ménès estime que le prix réclamé par le club azuréen n'est pas non plus délirant, le consultant de Canal+ rappelant que l'été dernier l'Olympique de Marseille avait dépensé bien plus pour Kostas Mitroglou. « Mon avis sur la piste Balotelli à l’OM ? C’est un risque, mais ce n’est pas cher vu le niveau du joueur. Ce n’est pas Kostas Mitroglou quoi... », a fait remarquer Pierre Ménès, qui n'a pas oublié que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud avaient signé le 31 août 2017 un chèque de 15ME pour l'attaquant grec de Benfica.