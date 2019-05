OM : Balotelli à Brescia, la folle rumeur est lancée

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Arrivé en janvier après six mois de négociations, Mario Balotelli a signé un contrat très court avec l’Olympique de Marseille.

Un pari jusqu’en juin pour tenter d’aider l’OM à aller chercher une place sur le podium, ce qui semble déjà à oublier. Néanmoins, sur le plan personnel, en dehors d’un état de forme tout de même très limite, l’attaquant italien a rempli son rôle de finisseur avec ses huit buts inscrits en 12 matchs sous le maillot provençal. Autant dire que les dirigeants ne seront pas contre l’étude d’une prolongation, mais sans Ligue des Champions au bout, cela sera certainement très difficile à boucler. Et quand on connaît l’appétit de son agent Mino Raiola, aucun cadeau ne sera fait à l’OM malgré les déclarations plutôt flatteuses du joueur.

Ce dernier pourrait ainsi changer de cap, et revenir en Italie, vers qui il a toujours le regard tourné. Mais sa destination pourrait être une réelle surprise, car Mario Balotelli est depuis quelques heures annoncée comme une possible future recrue de Brescia. Une rumeur de la presse italienne, mais aussi relayée par ce journaliste d’Eurosport spécialisé dans le Calcio, pour qui l’amour de Super Mario pour le club de son enfance coïncide avec le retour de Brescia en Serie A pour la saison prochaine. Bien évidemment, financièrement, l’opération nécessitera un énorme sacrifice. Mais Balotelli, qui n’est plus suivi par les ténors européens désormais, pourrait bien se laisser tenter à l’heure où il cherche à relancer sa carrière pour revenir en sélection italienne.