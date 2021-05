OM : Amavi n’avait aucune raison de partir

Dans : OM.

Il est de plus en plus rare de voir les joueurs en fin de contrat rester au sein du même club.

C’est pourtant ce qui est arrivé pour Jordan Amavi, qui a décidé de prolonger à l’OM alors qu’il était notamment suivi en Angleterre. Le latéral gauche n’a pas pu donner sa pleine mesure cette saison, mais il a senti que le projet du club provençal repartait dans le bon sens. En conférence de presse, l’ancien niçois a exposé les raisons de son choix de prolonger pour quatre années à Marseille. Un sacré parcours pour celui qui avait cherché à se relancer après son échec en Angleterre, et qui a longtemps été pointé du doigt par les supporters, avant d’inverser la tendance ces deux dernières années.

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat, c'est une preuve de confiance de la part du club car j'ai été arrêté depuis très longtemps. L'OM ce n'est pas n'importe quel club. Je me sens très bien ici, il y a ma famille, on a un bon effectif, un nouveau coach et des choses se mettent en place pour faire de belles saisons. Je ne vois pas pourquoi je serais parti. Il y avait l’intérêt de certains clubs mais je voulais rester ici. On s’est arrangé pour que ça arrange tout le monde, avec certaines clauses. Tout le monde a fait un effort. J’ai énormément discuté avec le coach et le président. Ce sytème peut être intéressant pour moi, on passe beaucoup par les ailes. J'ai envie de jouer sous ses ordres. J'espère être à l'aise », a livré Jordan Amavi, visiblement convaincu par le discours de l’entraineur Jorge Sampaoli et le nouveau président Pablo Longoria.