OM ‍: 8 millions pour un inconnu, Longoria l'a choqué

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Parmi les reproches faits à Pablo Longoria cette saison, il y a celui d'avoir totalement raté le mercato de l'OM. Un joueur focalise pas mal de critiques.

Longtemps, le président de l'Olympique de Marseille est passé pour le recruteur le plus talentueux de Ligue 1, mais le dirigeant espagnol de l'OM a cette fois clairement bugué. Entre l'incessant turn-over des entraîneurs, des joueurs surpayés et surtout trop moyens pour porter le maillot du club phocéen, Pablo Longoria a multiplié les erreurs l'été dernier et même au récent mercato d'hiver. Un cas suscite un début d'agacement, c'est celui de Faris Moumbagna, l'attaquant camerounais que Marseille s'est offert moyennant un chèque de 8 millions d'euros payés au FK Bodø/Glimt, le célèbre club norvégien.

Depuis, Moumbagna a essentiellement fait parler de lui pour une énorme embrouille avec Daniel Riolo, ce dernier exigeant des excuses du joueur marseillais après un message visant les parents du journaliste. Niveau sportif, le bilan est faible puisque l'attaquant de 23 ans n'a joué que 300 minutes en Ligue 1 avec deux buts à son actif, et il n'a jamais joué un match dans sa totalité, que ce soit avec Gennaro Gattuso ou Jean-Louis Gasset. Dans La Provence, Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée, et ancien attaquant de l'OM, avoue sa très grosse surprise lorsqu'il a appris que Faris Moumbagna signait à Marseille.

Mumbagna à l'OM, il a été surpris

« C’est impossible de le juger. Pour tout vous dire, je ne le connaissais pas avant qu'il ne signe à Marseille. J’ai été surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui. Après, il faut laisser sa chance au pro­duit. Ce n'est pas évident, il joue peu, il souffre de la comparaison avec Auba­meyang. On lui discerne quelques atouts, mais aussi pas mal de défauts. Il va falloir lui laisser du temps. Et on aura peut-être une bonne surprise... », explique Kaba Diawara, qui ne veut pas enterrer trop vite la carrière marseillaise de Moumbagna, mais à tout de même de gros doutes sur son impact dans le jeu de l'OM. Etonnant quand même pour un attaquant que Marseille a acheté pour 8 millions d'euros.