Vente OM ‍: Le plan de McCourt dévoilé en direct à la télé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mois de janvier se termine et l'Olympique de Marseille n'est toujours pas vendu. Mais pour Ludovic Obraniak, il est clair que Frank McCourt a désormais une stratégie très claire pour vendre l'OM au prix fort.

Nonobstant ce qu'avait dit David Berger sur Canal+ en novembre dernier, le club phocéen appartient toujours à l'homme d'affaires américain et à ce jour la reprise par des investisseurs saoudiens est un mirage. Alors que le journaliste de la chaîne cryptée avait évoqué un possible mercato à plusieurs centaines de millions d'euros, Pablo Longoria se débat pour finaliser quelques opérations, et aucune star ne rejoindra Marseille d'ici jeudi soir. Pire encore, Jonathan Clauss, l'un des joueurs les plus valorisés de l'effectif de Gennaro Gattuso pourrait partir. Et pour Ludovic Obraniak, qui l'a confié sur la chaîne L'Equipe, cela est le signal d'une décision dorénavant ferme de vendre l'OM.

McCourt prépare l'OM à une vente

L'ancien joueur n'a pas tourné autour du pot lorsque la situation de l'Olympique de Marseille a été évoquée. « Il n’y a pas de serpent de mer concernant la vente de l’OM, car ce qu'il se passe actuellement, c'est le comportement classique d’une entreprise qui est en train de se mettre sur le marché. Au départ de Jacques-Henri Eyraud, il y a un résultat négatif de 99 millions d’euros, alors que sur la dernière saison, c'est négatif de 10 millions d’euros. Cela veut dire que Frank McCourt prépare son club. Il faut rappeler qu’il est venu à Marseille pour faire du business, et il s’avère que le business ne s’est pas passé comme il le souhaitait. Lui maintenant, il veut sortir du jeu. Mais pour sortir du jeu, il faut présenter un beau packaging. Quand tu présentes un club avec 100 millions de déficits, tu ne peux pas vendre correctement et tu ne peux pas demander un bon prix. Aujourd’hui, Pablo Longoria n’est qu’un exécutant, il y a quelqu’un au-dessus de lui. Pourquoi vendre Clauss, si ce n'est pour récupérer tout de suite 20 millions d’euros ? Dans le monde de l’entreprise, on se comporterait comme cela pour vendre », a confié Ludovic Obraniak, qui n'a cependant jamais parlé d'Arabie Saoudite lors de sa longue intervention dans L'Equipe de Greg.

De quoi alimenter les rumeurs sur cette fameuse vente de l'Olympique de Marseille, alors même que l'on s'apprête à fêter les trois ans de la première rumeur d'une cession du club de Frank McCourt à des investisseurs saoudiens. Depuis, les bruits se sont succédés sans aucun fondement sérieux, mais forcément arrivera un jour où le Bostonien lâchera le club et il est possible que ce jour se rapproche. Mais pour l'instant, seul McCourt le sait et ce n'est ni sur Twitch, ni sur la chaîne L'Equipe que la décision sera prise. La prochaine échéance des insiders est fixée à juin prochain...