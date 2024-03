OM ‍: Moumbagna répond à l’humiliation de Riolo, c’est le clash

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le 17 janvier dernier, Daniel Riolo avait été très critique à l’égard de Faris Moumbagna, lequel venait de s’engager à l’OM en provenance de Bodo Glimt pour 7 millions d’euros.

« De ce qu’on me dit, c’est ultra-flippant ». Il y a plus d’un mois, Daniel Riolo évoquait sur RMC le transfert de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna à l’Olympique de Marseille. En pleine Coupe d’Afrique des Nations, qu’il disputait avec le Cameroun, le jeune attaquant qui évoluait alors à Bodo Glimt a été recruté par l’OM afin de compenser le départ en prêt de Vitinha vers le Genoa. L’avis du journaliste vedette de l’After Foot pouvait faire craindre le pire aux supporters marseillais mais au contraire, ceux-ci ont été agréablement surpris par les débuts de Moumbagna à Marseille.

Et pour cause, en l’espace de six matchs dont seulement trois comme titulaires, l’attaquant de 23 ans a déjà marqué deux buts et délivré une passe décisive. Il y a pire pour des débuts au sein d’une équipe qui ne tournait pas rond au moment de sa signature. Faris Moumbagna a justement profité d’avoir le vent dans le dos ces dernières semaines pour répondre aux critiques émises par Daniel Riolo. C’est ainsi que sur son compte Instagram, le joueur a partagé une musique du dernier album de Booba, en featuring avec SDM. Dans le titre « Dolce Camara », la phase suivante est prononcée « La mère à Riolo, le père à Riolo » et c’est justement cet extrait que Faris Moumbagna a partagé dans sa story. Dès mardi soir sur RMC, le journaliste a répondu avec dérision. Qu’il se rassure, l’attaquant camerounais de l’OM n’est pas le premier à s’embrouiller avec Daniel Riolo après des critiques assez virulentes de ce dernier. Il sera maintenant intéressant de suivre de près les prochaines analyses du journaliste sur les matchs de Faris Moumbagna.