OM : 8 matchs avant le jour J, Villas-Boas sort les muscles

Dans : OM, Ligue 1.

En nommant très tôt André Villas-Boas au poste d’entraineur, les dirigeants marseillais ont pu travailler très rapidement sur la saison prochaine.

Pour le moment, en ce qui concerne le marché des transferts, cela ne saute pas forcément aux yeux, même si l’été sera long jusqu’au 1er septembre. En ce qui concerne le terrain à proprement parler, cela avance puisque le programme de préparation de l’Olympique de Marseille est en train de se compléter.

Et il sera musclé puisque l’entraineur portugais a prévu huit rencontres amicales, dont trois n’ont pas encore été fixées, entre le 1er juillet et le 10 août, date du premier match de championnat face à Reims. Pour cela, l’OM fera de jolis voyages avec une entame anglaise suivi d’un match face aux Glasgow Rangers, un passage aux Etats-Unis pour y jouer deux équipes… françaises ainsi que le DC United et pour finir un match amical de gala face à Naples le 4 août au Vélodrome, ce qui devrait aider à faire monter la pression avant le lancement de la saison.

Le programme des amicaux de l’OM :

Stage en Grande-Bretagne avec trois amicaux, dont OM-Glasgow Rangers le 14 juillet.

Tournée aux Etats-Unis avec trois matchs amicaux, vs Bordeaux le 19 juillet, vs ASSE ou Montpellier le 22 juillet, et vs DC United le 24 juillet

Match amical à déterminer le 30 juillet

OM-Naples au Vélodrome le 4 août