Nuno Tavares de retour à l'OM, les Marseillais en PLS

Par Guillaume Conte

Toujours en difficulté pour trouver le joueur qui remplacera Renan Lodi, l'OM tente de faire revenir Nuno Tavares, qui ne parvient pas à s'imposer en Premier League. Encore lui, pestent les supporters marseillais.

Spécialiste des pistes bien cachées, Pablo Longoria va en bluffer plus d’un avec sa dernière trouvaille. Le président de l’OM cherche ainsi à faire revenir Nuno Tavares, qui avait été prêté la saison dernière à Marseille par Arsenal, pourrait faire le même chemin six mois après son retour. Le défenseur portugais a été de nouveau prêté par Arsenal, mais du côté de Nottingham Forest où il ne joue quasiment pas. A 23 ans, Nuno Tavares envisage un changement de cap pour éviter une saison avec une poignée de matchs seulement. C’est ce qui a réveillé soudainement Pablo Longoria, qui peine à convaincre le Stade Rennais de lui céder Adrien Truffert. L’OM a pourtant besoin d’un titulaire à gauche, et Ulisses Garcia, tout juste recruté en provenance de Suisse, ne vient pas vraiment avec cette étiquette.

Les supporters de l'OM ne sont pas chauds pour son retour

Alors, selon Sport Italia, la piste menant à Nuno Tavares a de nouveau été étudiée. Un choix étonnant tant le Portugais avait débuté fort la saison, marquant du droit, du gauche ou de la tête pour un démarrage en fanfare, avant de connaitre une suite beaucoup plus brouillonne, où ses erreurs défensives et son placement aléatoire avaient fini par faire quasiment l’unanimité contre lui. Mais le fait que ce nouveau prêt puisse être réglé avec Arsenal, avec qui le dirigeant espagnol a de très bonnes relations, relance en tout cas cette piste qui a beaucoup surpris. Y compris à Marseille où les suiveurs du club provençal ont eu du mal à y croire.

« Dites moi que c’est une fake news svp », « Non merci », « il n’a plus d’idées Longoria ou quoi ? », « heu… encore ? », « Ca serait bien d’arrêtez avec les joueurs perdus de Premier League », « je crois que Longoria veut nous achever pour cette saison », « s’ils le prennent je me désolidarise du club », sont les florilèges des réactions à cet intérêt pour un retour de Nuno Tavares à l’OM. Certes, le Portugais a bien quelques partisans, notamment dans la crainte de ne trouver personne à ce poste et sur un apport offensif utile à la formation de Gennaro Gattuso, mais le souvenir est encore frais pour les supporters marseillais pour qui ce come-back ne fait clairement pas rêver.