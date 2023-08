L'élimination ne passe pas, l'OM a écrit à l'UEFA

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a pris un sérieux coup sur la tête mardi. Battus aux tirs au but par le Panathinaikos, les Marseillais ne verront pas la Ligue des champions. Mais, plus qu'une déception sportive, cet échec est ressenti comme une injustice arbitrale. L'UEFA va devoir s'expliquer.

Ce mercredi matin, Marseille s'est réveillé complètement sonné. Largement favori face au Panathinaikos et qualifié à la 95e minute, l'OM a finalement été sorti de la Ligue des champions aux tirs au but. Un scénario cruel d'autant plus quand l'arbitre joue un aussi grand rôle dans le déroulement des faits. Les supporters marseillais mais surtout la direction olympienne n'ont pas digéré certaines décisions de Michael Oliver. Le pénalty sifflé contre Mattéo Guendouzi, celui qui n'a pas été sifflé pour une faute sur le milieu marseillais. Le but refusé à Vitinha pour un hors-jeu d'Ismaila Sarr alors que ce dernier avait été poussé. Un enchaînement non négligeable alors que le match aller à Athènes avait été dans la même veine.

L'OM écrit à l'UEFA pour se faire respecter à l'avenir

M.Kovacs avait été sévère vis-à-vis des Marseillais au niveau de la distribution des cartons jaunes, Geoffrey Kondogbia étant notamment averti après 30 secondes de jeu avant d'être exclu en seconde période. Avec deux confrontations aussi discutables, il était impossible que l'OM ne réagisse pas. Selon RMC Sport, le club phocéen a décidé d'adresser un courrier à l'UEFA pour manifester son incompréhension vis-à-vis des décisions arbitrales des deux matchs.

🔴 INFO RMC SPORT - Il existe un vrai sentiment d’injustice à Marseille par rapport à l’arbitrage face au Panathinaïkos. Selon nos informations, le club olympien a adressé un courrier à l’UEFA au sujet de certaines décisions, aussi bien au match aller qu’au match retour. — RMC Sport (@RMCsport) August 16, 2023

Dans ce courrier, Pablo Longoria se plaint de l'extrême sévérité de Istvan Kovacs à l'aller, de l'utilisation curieuse de la VAR au retour mais il veut surtout marquer son territoire. Le président de l'OM profite de cette occasion pour essayer de se faire respecter en Europe par l'UEFA et éviter de subir de nouveaux préjudices à l'avenir. Même si Longoria est souvent discret sur l'arbitrage devant les médias depuis son intronisation à l'OM, cette réaction s'inscrit dans la lignée de sa réaction d'après-match. Il avait indiqué après le match d'hier que l'OM avait subi « des décisions un peu limite ». Une manière de montrer à l'UEFA et à l'Europe qu'une ligne rouge a été franchie mardi soir en terme d'injustice.