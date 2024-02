Nabil Djellit accuse Longoria d'avoir tué l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'y arrive plus en ce début d'année 2024 et Pablo Longoria n'échappe pas aux critiques. Le président espagnol est plus que jamais mis sous pression sur la Canebière.

Battu à Lyon ce dimanche soir, l'OM continue de décevoir en Ligue 1. Les Phocéens s'enlisent dans le ventre mou du championnat, bien loin de leurs ambitions annoncées en début de saison. Nombreux sont ceux qui sont déçus chez les fans et observateurs de l'OM. Pablo Longoria est de plus en plus critiqué pour sa gestion des mercatos et sa tendance à vouloir tout changer même lorsqu'une formule fonctionne. L'Espagnol n'a pas fait forcément les affaires de son entraineur Gennaro Gattuso cet hiver en faisant partir certains joueurs et menaçant d'autres d'un départ. Les profils qui ont débarqué n'apparaissent en plus pas forcément adaptés aux idées de jeu de l'Italien. Après la défaite à Lyon ce dimanche, Nabil Djellit a dévoilé le fond de sa pensée sur Pablo Longoria.

Longoria, les accusations tombent

Il n' y a aucune cohérence dans le projet sportif de l'OM. Longoria est de plus en plus rattrapé par la réalité du terrain. On est une perte de sens et d'identité. #OLOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 4, 2024

Via son compte X, le journaliste a en effet lâché un post cinglant : « Il n'y a aucune cohérence dans le projet sportif de l'OM. Longoria est de plus en plus rattrapé par la réalité du terrain. On est une perte de sens et d'identité ». Huitième de Ligue 1 au soir de la 20e journée, l'Olympique de Marseille n'a remporté qu'un seul match depuis le début de la nouvelle année. C'était en plus face aux amateurs de Thionville en Coupe de France. Le week-end prochain, les Phocéens accueilleront le FC Metz non sans pression au vu de la dynamique des Marseillais. Il sera aussi intéressant de voir l'accueil du public du Stade Vélodrome. Les fans de l'OM avaient déjà mis des coups de pression en début de saison et force est de constater que peu de choses ont vraiment changé en bien depuis...