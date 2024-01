Mughe snobe la CAN, il ne l'a pas fait pour l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Peu utilisé à l'OM, François-Régis Mughe a surpris tout le monde en refusant de disputer la CAN avec le Cameroun. C'est l'incompréhension alors qu'aucune perspective ne lui est offerte à Marseille. Cependant, il semble que l'OM n'a pas influé sur sa décision.

Refuser de participer à une compétition internationale à 19 ans pour cirer le banc de l'OM. François-Régis Mughe a créé la première polémique de 2024 sur la Canebière. Le jeune talent marseillais a renoncé à jouer la CAN 2024 avec le Cameroun. Sans attendre son explication, certains observateurs se sont déchainés sur lui et sur sa décision de privilégier l'OM. Un choix idiot quand on sait que Mughe n'a joué que 7 bouts de match depuis le début de saison. « Ce n’est pas comme ça que tu gagnes ta place. Évidemment, s’il y a une épidémie de variole, tu vas jouer. (...) Ça me heurte. Le petit Mughe, le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère ! [...] Même dans une compétition qui à mes yeux perd un peu de son intérêt parce qu’elle revient trop souvent, tu ne peux pas refuser. Ce n’est pas possible », a notamment réagi Jean-Michel Larqué sur RMC.

Mughe évite la CAN à cause de sa fédération

La Provence est venu calmer le jeu concernant Mughe. Le quotidien marseillais a révélé les raisons pour lesquelles le jeune camerounais est resté à Marseille plutôt que d'aller en Côte d'Ivoire. L'OM est étranger à son choix. Mughe a refusé la sélection camerounaise car il ne s'entend pas avec la Fecafoot, la fédération camerounaise.

Convoqué par Rigobert Song afin de participer à la coupe d'Afrique des nations, François-Régis Mughe a finalement choisi de rester à Marseille 👉 https://t.co/RdVusyX4uxhttps://t.co/RdVusyX4ux — La Provence OM (@OMLaProvence) January 3, 2024

« La décision de François Mughe est motivée par des « soucis personnels » et notamment une relation difficile entre le joueur et sa fédération », écrit La Provence. De quoi calmer ses détracteurs mais pas la fédération camerounaise. Celle-ci peut saisir la FIFA pour se plaindre de la situation et exiger une suspension du joueur. Mughe ne pourrait alors disputer aucun match pendant la durée de la CAN, à l'OM ou ailleurs. Ajouté au fait que la sélection camerounaise lui sera plus difficile d'accès à l'avenir, ce serait un coup dur pour le jeune de 19 ans dans un mois de janvier marqué par le début de la coupe de France entre autres.