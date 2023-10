Mehdi Benatia à l’OM, c'est déjà fini ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, Mehdi Benatia est annoncé avec insistance du côté de l’OM afin de succéder au directeur du football Javier Ribalta. Cela ne se fera toutefois pas selon le journaliste Daniel Riolo.

Agent de joueurs depuis qu’il a pris sa retraite en tant que joueur professionnel, Mehdi Benatia gère par exemple la carrière d’un certain Azzedine Ounahi, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, l’ex-capitaine du Maroc était la priorité de Pablo Longoria afin d’intégrer l’organigramme du club et de succéder au directeur du football Javier Ribalta. Tous les feux étaient au vert pour la venue de Mehdi Benatia mais selon Daniel Riolo, le deal n’ira pas au bout entre l’ancien défenseur de la Juventus Turin, du Bayern Munich ou encore de l’AS Roma, et Pablo Longoria. En effet, le journaliste a dévoilé sur RMC que Mehdi Benatia ne devrait pas être le prochain directeur sportif de l’OM. Il est pour l’instant trop tôt afin de connaître les raisons de ce revirement mais l’affaire a finalement capoté.

Mehdi Benatia s'éloigne de l'OM selon Daniel Riolo

« Benatia ça ne va pas se faire. Je t’avoue que l’on m’a donné l’info mais je ne sais pas pourquoi il ne viendra pas. Je ne sais pas si c’est son métier d’agent qui a bloqué mais on m’a dit à 100 % qu’il ne viendra pas » a simplement commenté Daniel Riolo dans l’After Foot alors que le journaliste a par ailleurs évoqué un potentiel départ de Pablo Longoria de la présidence de l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Les chantiers risquent d’être nombreux pour Frank McCourt en juin prochain et tous ces chamboulements ne vont pas calmer les rumeurs autour d’une possible vente du club à l’Arabie Saoudite d’ici quelques mois. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria va devoir trouver un plan B à Mehdi Benatia alors que selon La Provence, le président de l’OM avait identifié trois profils pour succéder à Javier Ribalta. Ex-directeur sportif de l’AC Milan, Paolo Maldini a été cité par certains insiders sans que la véracité de cette piste ne soit pour l’instant confirmée.