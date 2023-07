Mathys Tel, le gros coup de l'OM au mercato ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM cherche plusieurs attaquants cet été, et une piste a été activée pour recruter Mathys Tel en prêt du Bayern Munich. Pablo Longoria estime que son club a de solides arguments.

Enorme espoir du Stade Rennais, Mathys Tel avait fait l’objet d’une vente rapide avant même son explosion en Ligue 1, pour essayer de compenser une situation contractuelle délicate. Au Bayern Munich, il a eu un peu de temps de jeu la saison dernière, mais est encore considéré comme un joueur en développement. Alors que Sadio Mané est poussé vers la sortie et que Choupo-Moting fait figure de titulaire, le coup pourrait être jouable pour le jeune français de 18 ans. Et pourtant, le magazine allemand Kicker a fait savoir récemment que le champion d’Allemagne préférait céder son attaquant en prêt pour la saison prochaine, afin de lui octroyer plus de temps de jeu et de revenir ainsi encore plus fort.

Une situation qui a eu le don de faire bondir l’OM, et notamment son entraineur Marcelino pour qui il ne faut pas laisser passer cette occasion. Si Marseille a connu une mésaventure avec le prêt de Michaël Cuisance en provenance du Bayern il y a quelques années de cela, les deux clubs conservent une bonne relation. Au point de permettre à Marseille de tenter ce joli coup, même si c’est encore loin d’être gagné. En effet, des clubs allemands ont pris les devants, et notamment le Werder Brême selon Le Quotidien du Sport. Toutefois, l’OM a un avantage avec la participation à une Coupe d’Europe cette saison, ce qui pourra offrir plus de turnover, et peut-être une expérience supplémentaire en Ligue des Champion pour Mathys Tel.

Il faut faire oublier Alexis Sanchez

En tout cas, l’OM est sur le coup pour le recruter d’un attaquant très prometteur, qui n’a que 18 ans, et qui pourrait se retrouver dans son pays avec le statut de joker offensif auquel il a encore du mal à prétendre au Bayern Munich. Pour Marseille, le prêt serait certes provisoire, mais cela ferait une solution quasiment gratuite pour renforcer une attaque orpheline d’Alexis Sanchez pour la saison prochaine, et où Vitinha n’offre absolument pas les garanties actuellement.