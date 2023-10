Marcelino critique l'OM, Di Meco dégoupille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dans une interview, Marcelino est revenu sur son départ de l'OM. L'Espagnol était amer contre le club phocéen et ses supporters, pointant du doigt le fait que l'OM n'était pas un grand club. Eric Di Meco trouve ces déclarations de l'Espagnol illégitimes.

La plaie est bien loin d'être refermée chez Marcelino. Quelques semaines après son départ de l'OM, deux mois seulement après son arrivée, l'Espagnol a vidé son sac dans l'Equipe. Il a expliqué les raisons de son départ, lequel était logique au vu des menaces exercées par les supporters sur son ami Pablo Longoria. Au passage, il en a profité pour critiquer le statut de grand club de l'OM. Pour lui, cette crise avec certains supporters prouvent que le club phocéen n'est pas aussi solide que voulu. « On pensait que l’OM était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club », a t-il notamment déclaré.

Marcelino n'avait pas les épaules pour l'OM, selon Di Meco

Des propos qui font grincer des dents chez les Marseillais, comme c'est le cas du consultant Eric Di Meco. Si l'ancien défenseur olympien suit Marcelino sur le fond et notamment le statut actuel de l'OM, ce qui le gêne c'est bien l'Espagnol lui-même. Détracteur du technicien, Di Meco s'attaque désormais à l'homme. Au vu de son investissement pendant deux mois et de son départ soudain, Marcelino a perdu toute légitimité pour critiquer l'OM selon lui. Eric Di Meco ne voit finalement en Marcelino qu'un entraîneur faible sous tous rapports.

🗣 "Pour moi Marcelino est disqualifié pour parler de l'OM. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois"



⚪🔵 Eric Di Meco remet Marcelino en place. pic.twitter.com/klLAGdMzoA — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 11, 2023

« Pour moi, Marcelino est disqualifié pour parler de l’OM. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois alors qu’il n’a jamais été remis en cause. Dans cette fameuse réunion, il n’a jamais été question de l’équipe pro. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview. Il parle à d’éventuels clubs qui voudraient le faire revenir donc il essaie de se dédouaner sur d’autres d’un fiasco. Quand tu pars au bout de deux mois, que tu n’as pas réussi ton premier objectif qui est de qualifier l’équipe en Ligue des champions, et que tu pratiques un jeu illisible pour tes joueurs et encore pire pour les suiveurs qui ne sont pas tous avertis, tu ne fais pas des raisonnements. […] Mais tu ne peux pas, en ayant passé deux mois ici et en ayant échoué, dire ce qu’il dit sur le club. L’OM est un club historique, mais ce n’est plus un grand club aujourd’hui, on est tous d’accord. Mais on a besoin de lui pour le savoir ? Parce que si l’OM était un grand club aujourd’hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C’est un entraîneur de petit club », a t-il lâché dans le Super Moscato Show en défendant l'idée que Marcelino avait été défaillant avant l'OM et non l'inverse.