Lucien Agoumé à l’OM, c’est une question d’heures ‍!

Par Guillaume Conte

L'OM a besoin rapidement d'un milieu de terrain, et fait le forcing pour ramener Lucien Agoumé, qui ne joue pas avec l'Inter Milan. L'international espoir français va prendre rapidement sa décision.

En difficulté au milieu de terrain avec la Coupe d’Afrique et les problèmes physiques, l’Olympique de Marseille s’attaque à ce dossier dès le début du mois de janvier. Même si les dirigeants affirment que les caisses sont vides, cela n’empêche clairement pas Pablo Longoria d’avoir des idées. Par exemple un prêt avec option d’achat, comme le président marseillais aime les proposer. C’est ce qui est actuellement en réflexion pour essayer de faire venir Lucien Agoumé. L’international espoir français, qui à 21 ans possède déjà une carrière riche en rebondissements depuis sa formation à Sochaux, son recrutement rapide par l’Inter et ses nombreux prêts à Brest, Troyes ou Spezia, pourrait de nouveau quitter la Lombardie, peut-être de manière définitive cette fois-ci. Le milieu de terrain est en effet courtisé par le FC Séville, mais selon L’Equipe, l’OM a décidé de prendre le dossier en mains.

Lucien Agoumé ne joue jamais avec l'Inter

Le contact a été établi et l’idée de Pablo Longoria est donc de conclure un prêt avec option d’achat pour convaincre l’Inter Milan de céder son joueur sous contrat jusqu’en juin 2025. Un profil validé par Gennaro Gattuso selon le quotidien sportif, et qui a donc tout pour aller au bout. Le joueur, qui ne se satisfait pas de son temps de jeu inexistant avec l’Inter, est en pleine réflexion et devrait se décider très rapidement, affirme L’Equipe. Le forcing de l’OM, et le fait que le club provençal ait besoin rapidement d’un milieu de terrain, représentent en tout cas une opportunité qui fait réfléchir l’ancien sochalien. Et pourrait donc bien représenter la première recrue de l’hiver à Marseille.